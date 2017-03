Malafide pannenverkoper actief in Hooghalen

HOOGHALEN - De politie Midden-Drenthe waarschuwt inwoners van Hooghalen voor een malafide pannenverkoper.

Deze week kwam er een melding binnen van iemand die de man had gezien. Hij biedt pannen aan die volgens hem van goede kwaltiteit zijn, maar in werkelijkheid gaat het om replica's van slechte kwaliteit.De afgelopen maanden krijgt de politie vaker meldingen over zulke pannenverkopers die mensen probeerden op te lichten in Zuidoost-Drenthe. In augustus vorig jaar werd er een man opgepakt . Of het nu gaat om dezelfde malafide verkoper, is niet duidelijk.