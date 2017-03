Man de cel in voor plaatsen naaktfoto's vriendin (15) op Facebook

De foto's stonden een kwartier lang op Facebook (foto: pixabay.com)

ASSEN - Een man van 21 uit Amsterdam moet de cel in omdat hij naaktfoto's van zijn 15-jarige vriendin uit Assen op Facebook had geplaatst.

De rechter veroordeelde de man tot twee weken gevangenisstraf. Daarnaast kreeg hij een werkstraf van dertig uur en een contactverbod met het slachtoffer.



Relatiebreuk

De twee hadden vorig jaar korte tijd een relatie. Toen het tot een breuk kwam, ontstond er wrijving. Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat de Amsterdammer haar stalkte, belde en vervelende berichtjes stuurde. Voor haar was het echt afgelopen, maar hij was het daar niet mee eens. Hij dreigde van haar eerder ontvangen naaktfoto’s op internet te plaatsen om zo ‘haar leven te verzieken.’



De man verklaarde tegenover de politie dat zijn ex-vriendin op gegeven moment naar een vriendin zou gaan met drank en wiet. Dat maakte hem zo woest, dat hij besloot de naaktfoto's op internet te zetten.



Foto's kwartier online

De foto’s hebben een kwartier op een Facebookaccount gestaan, dat gevolgd werd door 111 mensen. De man haalde ze er onmiddellijk weer af, toen hij een telefoontje ontving van het meisje. Zij vertelde hem dat ze aangifte zou doen.



De Amsterdammer zegt spijt te hebben van zijn actie. Maar hij beweerde ook dat het meisje niet helemaal onschuldig is geweest. "Ze heeft me in de maling genomen. Ik moest geld betalen of anders zou ik gaan zitten." Ook stalkte hij haar niet, het initiatief voor contact liep volgens hem om en om.



Opnieuw relatie

De man zegt dat het meisje nu zelf in jeugddetentie zit. Ze is tijdens een weekendverlof naar Amsterdam geweest en samen hebben ze het uitgepraat. Het bleek toen al te laat om de aangifte in te trekken.



Op de vraag of de twee weer een relatie hebben, antwoordde de man: "Volgens haar wel, maar voor mij niet." Hij vroeg de rechter dan ook om een contactverbod. "Ik wil verder en zo lukt het niet. Anders komt ze me toch weer opzoeken."



De rechter sprak tijdens de zaak van een ernstig feit. "Leeftijd speelt hier ook een rol. U bent de oudste, dus u had de meest wijze moeten zijn. Ook als ze u het bloed onder de nagels vandaan haalt; dit is een compleet verkeerde reactie."