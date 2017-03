Roldenaar Gerard Koopman overleden

Koopman overleed op 73-jarige leeftijd (foto: archief RTV Drenthe)

ROLDE - Gerard Koopman uit Rolde is afgelopen woensdag op 73-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Nijlande. Hij was al geruime tijd ziek.



Koopman verwierf bekendheid als sociaal-cultureel werker in de vroegere gemeente Rolde, hij was actief voor de voedselbank en het Jeugd Sport Fonds.



PvdA

Ook was Koopman twaalf jaar lang raadslid voor de PvdA in de gemeente Aa en Hunze. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 nam hij afscheid van de raad.



Column

Gerard Koopman was ook bekend van zijn wekelijkse column in huis-aan-huisblad De Schakel. De column startte als een reisverslag van zijn fietstocht naar Santiago de Compostella. In 2011 nam oud-burgemeester Eric van Oosterhout het wekelijkse schrijven van Koopman over. De gebundelde columns van Koopman verschenen in 2014 als boek in 2014.



Maandag wordt in de Jacobuskerk in Rolde een afscheidsdienst gehouden voor Gerard Koopman.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden