Hoe vaak werd er in uw gemeente aangifte gedaan van fietsendiefstal?

In Assen werd het vaakst aangifte gedaan van fietsendiefstal (foto: Pixabay)

ASSEN - Het aantal aangiften van fietsendiefstal in Drenthe is het afgelopen jaar gedaald.

Alle Drentse gemeenten scoren lager dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.Het afgelopen jaar is door meerdere gemeenten, politie en de vakhandel sterk ingezet op voorlichting aan fietsbezitters. Er wordt ook meer gedaan aan toezicht op zogenaamde hotspots. Verder wordt er sinds een aantal jaren gebruik gemaakt van lokfietsen in Drenthe.Bekijk hier hoe vaak in uw gemeente aangifte werd gedaan van fietsendiefstal