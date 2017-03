Stel krijgt gevangenisstraf voor diefstal babyvoeding

Babyvoeding is gewild roofgoed (foto: ANP/Jeroen Jumulet)

ASSEN/SLEEN/WESTERBORK - Een 24-jarige man en een 20-jarige vrouw zijn veroordeeld tot een maand celstraf voor het stelen van babyvoeding in supermarkten in Sleen, Westerbork en Hardenberg.

De twee, die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, stalen tussen 3 en 9 november zeventien pakken babymelkpoeder.



Bewakingscamera's

In Hardenberg ontdekte winkelpersoneel van Albert Heijn begin november dat een schap volledig was leeggeroofd. De diefstal was vastgelegd op bewakingscamera's.



Waarschuwingsapp

Op 9 november sloegen de man en vrouw toe in Sleen. Daar werden ze betrapt. Doordat personeel in Sleen een waarschuwingsappje stuurde naar andere supermarkten in de omgeving, konden die twee later die dag in Westerbork worden aangehouden toen ze ook daar in Jumbo babyvoeding stalen. Toen de politie erbij gehaald werd, bekenden ze meteen.



Roofgoed

Ze wilden de babymelkpoeder met winst doorverkopen. De babyvoeding is al een paar jaar gewild roofgoed. Er bestaat een grote vraag naar vanuit China, waar veel ouders de melkpoeder niet meer vertrouwen sinds een aantal jaren terug meerdere kinderen overleden na het drinken van Chinees melkpoeder. Zo'n 300.000 kinderen werden ziek.