Treant roept hulp in van inwoners Drenthe en Groningen

HOOGEVEEN - De inwoners van alle gemeenten waar Treant ziekenhuiszorg biedt, kunnen dit voorjaar in discussie met het ziekenhuisbestuur.

Er zijn bijeenkomsten georganiseerd in Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Pesse.Treant kreeg vorige maand veel kritiek van minister Edith Schippers over het onvoldoende communiceren met de bevolking. Met name in Hoogeveen is al jaren onrust over het uitkleden van de ziekenhuiszorg in Bethesda ten gunste van het Scheperziekenhuis in Emmen.Ook in Stadskanaal zijn zorgen over de toekomst van het Refaja ziekenhuis.Interim-bestuursvoorzitter Carla van de Wiel roept nu de bevolking op te helpen bij het vinden van een oplossing om de zorg in de regio voor de toekomst te verzekeren. De gesprekken moeten Treant helpen scherp te krijgen waar mensen behoefte aan hebben.Carla van de Wiel: "Een gesprek met inwoners, huisartsen, ambulancediensten, gemeenten en verzekeraars is hard nodig om de juiste keuzes te maken en te onderbouwen. Dat zijn we in het verleden wel eens vergeten." Dat betekent volgens Van de Wiel niet dat alle wensen ingewilligd kunnen worden. "Maar we proberen zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners."Komende maandagavond houdt de gemeenteraad van Hoogeveen haar eigen bijeenkomst . Carla van de Wiel betreurt dat Treant daarbij niet welkom is ondanks herhaalde verzoeken."We willen graag de handen ineen slaan met de gemeenteraad in Hoogeveen. (...) Onze 6500 medewerkers weten precies wat er zich in de ziekenhuizen afspeelt en zijn dus in staat een relevante bijdrage te leveren aan zo'n bijeenkomst. Het is een gemiste kans", vindt Van de Wiel.