Architect 'zielsgelukkig' dat dampende hond toch welkom is

ASSEN - Hij heeft er de hele nacht niet van kunnen slapen Architect Maurice Nio hoopte wel dat z'n kunstwerk Mannes toch nog in Assen zou komen, maar had het niet meer verwacht.

Gisteravond besloot de gemeenteraad van Assen dat Mannes, een zwarte houten hond, toch bij het nieuwe station komt te staan.Hij mocht eigenlijk niet komen van het college van burgemeester en wethouders. De technische snufjes in het beest zouden te onderhoudsgevoelig zijn en ook het ontwerp zou te veel discussie uitlokken. Maar een motie vanuit de raad gisteravond veranderde de zaak.Architect Maurice Nio is 'zielsgelukkig' met het besluit. "Ik heb altijd wel wat hoop gehouden, maar dat leek tegen beter weten in. Ik heb heel veel zin om er wat moois van te maken."Het kunstwerk kreeg nogal wat kritiek te verduren. Zo ziet ChristenUnie-fractievoorzitter Bert Wienen weinig heil in 'de dampende sensorhond'. "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Bijna een half miljoen euro voor zoiets is niet uit te leggen aan de Assenaren."Volgens Nio kan het ontwerp nog wel worden aangepast. "Dat er opmerkingen zijn, vind ik heel vanzelfsprekend. Het was altijd al de bedoeling om na de uitslag van de kunstcommissie om tafel te gaan en te kijken wat we kunnen verbeteren. We gaan vooral kijken wat het publiek van de hond vindt en hoe we het onderhoud kunnen verbeteren."Het Rotterdamse kunstcollectief Nio en Serafijn heeft nog geen contact gehad met de gemeente. Nio: "Maar ik hoop dat we zo snel mogelijk de volgende stap kunnen zetten."