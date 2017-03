PvdA-voorzitter Bruintjes: We moeten de tijd nemen om rustig te herstellen

PvdA-voorzitter Jacob Bruintjes (foto: archief RTV Drenthe)

BORGER - De PvdA opheffen en opnieuw beginnen, zoals partijprominent Rob Oudkerk opperde? Geen goed idee, vindt de Drentse partijvoorzitter Jacob Bruintjes uit Borger.

"We gaan dit zeker overleven", reageert Bruintjes vastberaden op de enorme verkiezingsnederlaag van afgelopen woensdag. De partij heeft nog negen zetels over van de 38 die ze de afgelopen vier jaar in de Tweede Kamer had.



Praten met de kiezer

Hij moet bekennen dat het verlies groter is dan iemand had kunnen voorzien. "Daarom moeten we kijken hoe we verder gaan. Daar moeten we over praten, ook met de kiezer. En juist ook met de kiezers die ons vier jaar geleden nog wel goed vonden en nu niet meer."



Herstel kost tijd, zegt hij. "De PvdA moet de tijd nemen om zich in alle rust te herstellen van deze klap en om haar positie weer te versterken."



Kritiek op Spekman

De kritiek die na de verkiezingen op partijvoorzitter Hans Spekman wordt geleverd, vindt Bruintjes zinloos. "Kritiek moet je van tevoren geven, dan kan iemand er iets mee doen. Niet achteraf. Morgen is het aan de leden om te beslissen over de positie van Spekman tijdens de politieke ledenraad."



De schuld van de nederlaag bij Spekman neerleggen, vindt Bruintjes niet terecht. "Ik vind dat wij als partij in zijn geheel een aantal dingen niet goed gedaan hebben. Dat kun je niet bij één persoon neerleggen."