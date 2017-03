Jesus Café Emmen opent deuren: Bijbel lezen, elkaar bemoedigen en genezing

De koffie in het café is gratis (foto: RTV Drenthe / Ronald Oostingh)

EMMEN - Emmen heeft er sinds kort een nieuw café bij. Je kunt er koffie en thee drinken net zoals bij elk ander café, alleen houdt daar de vergelijking ook wel op.

"We willen hier graag zijn voor een ander. De bijbel lezen, elkaar bemoedigen. Maar het is ook eigenlijk bedoeld voor de ander, voor de medemens", vertelt Louis Bakker van het Jesus Café in het centrum van Emmen.



Last Reformation

Bakker is een van de initiatiefnemers van het café. Hij las ruim een jaar geleden over the Last Reformation, een evangelische stroming uit Denemarken begonnen door Torben Søndergaard. "Die heeft veel nieuwe dingen binnen de kerk gedaan. Hij keek naar wat de eerste discipelen nou precies deden. Die gingen de straat op en bidden voor de zieken. Dat willen wij weer terugzien. Terug naar die eerste discipelen."



De cafédiscipelen in Emmen gaan dan ook regelmatig de straat op om mensen te vragen of zij met hen mogen bidden om eventuele kwalen te genezen. "We zien die genezingen gewoon, je ziet die wonderen. Daar kan ik niet omheen", vertelt Bakker.



Hij zag zelf filmpjes op YouTube van mensen die zijn genezen door gebed. "Dat leek mij eerst grote onzin", aldus Bakker. Maar na meerdere filmpjes te hebben gezien zegt hij er niet meer omheen te kunnen.



Genezing door gebed

Bakker zegt dat hij en de andere discipelen niet opdringerig zijn. "We vragen of mensen ergens last van hebben, als ze het goed vinden dat we met ze mogen bidden om te genezen dan doen we dat, maar als ze niet willen dan lopen we gewoon door." Volgens Bakker gaat alles uit van vrije wil. "De Bijbel is ook vrije wil. God heeft ons geschapen met vrijheid."



De bedoeling is dat iedereen in het café terecht kan voor een gratis bakje troost en eventueel een goed gesprek over het geloof. "Ik weet dat we veel mensen misschien mislopen vanwege onze naam." De hoeveelheid bezoekers is voor Bakker van minder belang. "Voor ons is het mooier dat hier een iemand per week komt die echt achter Jezus aan wil, dan dertig mensen per dag die alleen willen discussieren."



Het café in Emmen heeft geen vaste openingstijden omdat het draait op vrijwilligers. De koffie is gratis, maar gezien de grote zwarte ton op de bar met gift erop geschreven is een kleine bijdrage altijd welkom.

