Werkstraffen voor rovend duo in Beilen en Emmen

Het roversduo had kleding gestolen in Emmen en Beilen (foto: Pixabay.com)

ASSEN/BEILEN - Een strooptocht langs vier kleding- en schoenenwinkels in Beilen en Emmen kwamen een 49-jarige vrouw uit Emmen en een 54-jarige man uit Duitsland duur te staan.

De twee kregen vandaag allebei werkstraffen van negentig uur van de rechtbank in Assen.



Magneet

De twee werden op 15 november betrapt in een schoenenwinkel in Beilen. De vrouw probeerde met een leren jas de winkel uit te lopen, maar werd tegengehouden. Vervolgens werd de politie erbij gehaald. De man, die agenten kort daarna in de kraag hebben gevat, had een magneet bij zich. Daarmee haalden de twee beveiligingslabels van de kleding en schoenen.



Gestolen kleding

Bij het doorzoeken van de tassen ontdekte de politie ook de autosleutels van een Mercedes. De vrouw beweerde eerst dat die auto kapot was en in Emmen stond, maar hij bleek gewoon in Beilen te staan. In de auto vond de politie meer gestolen spullen, zoals een paar dameslaarzen, een baseball-jas en twee blouses uit winkels in Beilen en drie paar schoenen en laarsjes die waren gestolen in Emmen.