Assenaar krijgt taakstraf na uitdelen vuistslag

Een 21-jarige Assenaar krijgt een taakstraf na het uitdelen van een vuistslag (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 21-jarige Assenaar kreeg vandaag zestig uur taakstraf, waarvan dertig voorwaardelijk voor het uitdelen van een vuistslag in Assen.

Het slachtoffer brak daardoor zijn neus.



'Het ging per ongeluk'

De man stond tijdens een stapavond op 23 oktober bij de Stadsgarderobe te wachten op een vriend, die een jas zou ophalen. "Ik kreeg een opmerking van iemand. Ik draaide me om en ik kreeg ruzie met deze jongen."



Volgens de Assenaar ontstond er meteen wat duw- en trekwerk. Een vriend sprong tussenbeide, maar moest dat bekopen met een gebroken neus. Volgens de verdachte zelf heeft hij nooit een tik uitgedeeld. "Ik duwde hem en het ging per ongeluk mis."



Vuistslag

Maar getuigen zagen tijdens het opstootje duidelijk dat de man een vuistslag uitdeelde. De rechtbank ging dan ook niet mee in de lezing van de man.