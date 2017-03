Schoorsteenbrand slaat over naar dak van huis in De Kiel

Rook bij de schoorsteen van het huis (foto: Van Oost Media) De brandweer bij het huis (foto: Van Oost Media)

DE KIEL - In De Kiel is rond half twee brand uitgebroken in de schoorsteen van een huis.

Het vuur sloeg over naar het dak van het pand aan de Borgweg. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur onder controle. Niemand raakte gewond.