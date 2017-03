Ondernemend: Tijd voor een Ondernemersfabriek in Meppel

MEPPEL - De Ondernemersfabriek Drenthe zou ook een werkplek in Meppel moeten krijgen. Daarmee wordt de zichtbaarheid van deze helpende hand voor startende ondernemers groter. En het moet de drempel voor Meppeler starters kleiner maken om binnen te lopen.

Over de Ondernemersfabriek wordt vandaag gesproken in het RTV Drenthe-programma Ondernemend.De Ondernemersfabriek is een provinciaal initiatief om er voor te zorgen dat startups begeleid worden bij het maken van een volgende stap. Coaches uit het bedrijfsleven helpen starters daarbij. Tot op heden zijn er vestigingen in Assen, Emmen en Hoogeveen. De vestiging in Hoogeveen is er ook voor Meppel.Starters kunnen ook gebruik maken van kantoorruimte in de vestigingen in Drenthe. Dat moet in Meppel op een kleinschalige manier ook mogelijk worden. In de praktijk blijkt het kantoor in Hoogeveen ver weg te liggen van Meppel. De politiek en ook de organisatie zelf moet zich er nog over uitspreken.Te gast in Ondernemend zijn directeur Henk Stokvis van zorginstelling Oranjeborg, makelaar en vastgoedondernemer Ingrid Slot-Poortman uit Staphorst en Liesbeth Kingma van het gelijknamige bedrijf uit Meppel.Ondernemend is een samenwerkingsverband van RTV Drenthe en Boom Uitgevers Media uit Meppel. Ondernemend is te zien op RTV Drenthe na het nieuws.