Welke Drentse artiesten scoren hoog op YouTube?

ASSEN - Welke Drentse artiesten worden het meest bekeken op YouTube? We hebben de website afgestruind en kwamen tot deze top vijf.

Grote winnaar is Don Diablo, alias Don Pepijn Schipper, die is opgegroeid in Dalen. Het vorig jaar uitgebrachte 'Cutting shapes' staat op inmiddels meer dan 18 miljoen views.Feestduo De Dikdakkers uit Meppel scoren hoog met hun hit 'Cowboys & indianen'. Het nummer is al meer dan zeven miljoen keer bekeken.Volkszanger Jannes uit Noordscheschut doet het ook goed op YouTube. Het meest werd er gekeken naar zijn hit 'Zwevend naar 't geluk' uit 2009. Het nummer gaat richting de zeven miljoen views.Boerenrockband Mooi Wark mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Het nummer 'In de blote kont' werd al bijna zes miljoen keer bekeken op YouTube. Dit is overigens niet de officiële videoclip. Die werd pas veel later op YouTube gezet en heeft pas een miljoen views.René Karst uit Hoogeveen had vorig jaar een grote met Stef Ekkel. Het nummer 'Liever te dik in de kist (dan weer een feestje gemist)' is al bijna vijf miljoen keer bekeken op YouTube.In de top vijf missen we een beetje onze eigen troubadour Daniël Lohues en zijn band Skik. Grote hit 'Op fietse' scoort slechts iets meer dan vierhonderdduizend views.Opvallend is verder het aantal views van de Assense metalformatie Blackbriar. De relatief onbekende band haalde met het nummer 'Until eternity' al dik drie miljoen views. De band schijnt vooral in Zuid-Amerika erg populair te zijn.Heeft u zelf nog goede suggesties voor deze top vijf? Mail dan naar Jeroen Willems: j.willems@rtvdrenthe.nl.