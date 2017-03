Werkstraf voor Hoogevener na slaan partner ex-vriendin

De man brak in bij zijn ex en sloeg de nieuwe partner in elkaar (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN - De rechter veroordeelde vrijdag een 37-jarige man uit Hoogeveen tot een werkstraf van zestig uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

De man sloeg de nieuwe partner van zijn ex-vriendin, nadat hij had ingebroken in het huis van zijn ex.



Raam ingetikt

De twee waren net uit elkaar toen de man op een avond zijn voormalige partner met haar nieuwe vriend samen op de bank bij haar thuis zag zitten. Hij bonkte vervolgens luid op de ramen en eiste dat de deur werd opgedaan. Kennelijk ging dat niet snel genoeg, want de man tikte met een steenklem de raam van de achterdeur in en liep het huis binnen.



Steenklem

Toen hij de nieuwe vriend in het vizier kreeg, vloog hij hem gelijk aan. Hij duwde de man tegen de ruit van de achterdeur en sloeg hem meerdere malen in het gezicht en tegen het lichaam. Het slachtoffer verklaarde achteraf dat hij ook geslagen was met de steenklem. De verdachte ontkende dat en ook de ex had tegen de politie verklaard dat zij de klem niet gezien heeft. De rechter achtte het slaan met het ijzeren voorwerp dan ook niet bewezen.



Inbraak en mishandeling

Wat wel overeind bleef waren de inbraak en de mishandeling. Van beide zaken had de man uit Hoogeveen dan ook enorm veel spijt. "Ik zag haar met hem op de bank zitten en toen knapte er iets." Het had niet mogen gebeuren, maar zijn emoties waren hem op dat moment de baas.



Excuses

"Ik ben hier niet om mijzelf vrij te pleiten en ik zal de consequenties dragen." Inmiddels is de relatie voorbij en dat heeft hij dan ook volledig geaccepteerd. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan zijn ex en de kinderen die ze samen hebben. Hij beschouwt het als ‘onhandig’ dat ze hun vader op deze wijze hebben gezien. "In de toekomst gebeurt dit niet weer." Ook biedt hij zijn verontschuldigingen aan, aan de nieuwe partner van zijn ex.