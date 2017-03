Botte bijl gehanteerd in Asserbos: 'Er is radicaal iets fout gegaan'

ASSEN - Wethouder Ruud Wiersema van Assen windt er geen doekjes om. Er is een paar weken geleden 'radicaal iets fout gegaan' met het rigoureus kappen van bomen in het oudste deel van het Asserbos.

"Dit is niet goed gegaan en het blijft ook zeker niet onbesproken binnen de dienst groenbeheer", zegt Wiersema.GroenLinks heeft er geen goed woord voor over, hoe de botte bijl is gehanteerd bij kapwerkzaamheden in het oudste deel van het Asserbos, langs de Beilerstraat. Het gaat met name om oude eiken en hulst, die historisch gezien de randen vormen van het bos. Die zijn over een brede strook rigoureus weggekapt. De Stichting Vrienden van het Asserbos heeft hierover bij GroenLinks aan de bel getrokken.Fractievoorzitter Laura Punt van GroenLinks wil weten hoe het kan, dat er in Assen jaar-in-jaar-uit iets misgaat met snoeiwerkzaamheden. "Elk jaar is er wat. Of de botte bijl gaat erin zonder dat bewoners ervan afweten, zoals in Marsdijk. Of er wordt zomaar in het broedseizoen gekapt, of het kappen gebeurt te rigoureus. Hoe kan dit? Is er wel een goed beheersplan, hoe is het toezicht en wat is de gedragscode?"Volgens wethouder Wiersema is er wel degelijk een beheersplan voor het groen, "maar soms gaat er wel iets mis. Dat zijn incidenten." In het geval Asserbos is daar volgens de wethouder 'helaas ook sprake van'.Wiersema zal daar de verantwoordelijken ook zeker op aanspreken, belooft hij. "Maar incidenten kun je van leren, en erop acteren", zegt Wiersema.Verzachtende omstandigheid is volgens de wethouder wel, dat het kappen van eiken en bossages met hulst op verzoek van de bewoners van de Beilerstraat is gebeurd. "Die klagen al langere tijd over paden die overwoekerd zijn door hulst, en over onveiligheid, doordat het zo donker is langs het pad."Enkele bewoners van de Beilerstraat snappen alle ophef over de recente kapactie niet. Die zijn juist blij dat de bosrand is teruggesnoeid. "Wat mij betreft had er nog wel veel meer weggekapt mogen worden van de strook. Zo kan ik tenminste weer een beetje het bos inkijken. Al die hulst belemmerde het uitzicht. Bovendien groeit hier de zeldzame Salomonszegel, die moet ook ruimte hebben", aldus een bewoonster die op het oudste deel van het Asserbos uitkijkt. "Dus als ze nu nog even de boomstronken en de gekapte hulst weghalen, kunnen die mooi groeien."Een andere bewoonster vindt ook dat het hoog tijd was voor actie. "Ik heb drie jaar geleden al eens gebeld, met de vraag of er hier wat gekapt kon worden. Je keek er altijd zo donker in, en zag niets meer van de bomen. Ik heb er toen nooit weer iets van gehoord. Nu is het eindelijk gebeurd, en kan ik weer door het bos heen kijken. Ik ben er blij mee."