OM eist werkstraf voor geen voorrang verlenen

De man had niet in de gaten dat hij een kruispunt naderde (foto: archief RTV Drenthe)

BORGER - Voor het veroorzaken van een verkeersongeval in Musselkanaal is tegen een 67-jarige man uit Borger een werkstraf van tachtig uur en een rijontzegging van zes maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, geëist.

De officier verwijt de man dat hij een auto van rechts geen voorrang gaf. En dat de man zijn snelheid onvoldoende verminderde toen hij een kruispunt naderde. Een 16-jarig meisje raakte bij het ongeval gewond. Ze had een breuk in haar schouder en hand.



Het ongeval gebeurde op 24 september op de Eerste Oomsberg. De man uit Borger reed in zijn bestelbusje. Hij had niet in de gaten dat hij een kruispunt naderde. Coniferen ontnamen hem het zicht. Een auto die van rechts kwam kon de bestelbus niet ontwijken en beide voertuigen botsten. Het meisje zat als bijrijder in de auto.



De man uit Borger bekende direct schuld. Hij ging na dit incident direct bij het slachtoffer op bezoek en betuigde zijn medeleven. De man schrok van de geëiste werkstraf. ‘Ik dacht meer aan een boete’. Maar daar is de zaak te ernstig voor zei de officier.



Over twee weken doet de rechter uitspraak.