Bollentelers in Midden-Drenthe niet eens met kritiek milieufederatie

Bollentelers zijn het niet eens met kritiek van de milieufederatie (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Bollentelers in Midden-Drenthe kunnen zich niet vinden in kritiek van de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMD).

De NMD stelt dat de lelieteelt in het stroomgebied van de Drentsche Aa te explosief is gegroeid en wil daarom de teelt beperken.



Stabiel

Marcel Markhorst, van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is het daar niet mee eens. "Het is eigenlijk al een aantal jaren stabiel. Gemiddeld genomen is in Drenthe afgelopen jaar wel wat meer bollenteelt geweest, maar de uitbreiding zat 'm vooral in de tulpen."



De NMD wil de teelt beperken vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die middelen zouden het water teveel aantasten. De KAVB doet mee met een project van provincie, waterschap en Waterleidingmaatschappij Groningen om de waterkwaliteit juist te waarborgen.



'Vizier teveel op bollenteelt'

"Eind februari is er een presentatie geweest van het eerste jaar van het dit project. Het is belangrijk om te weten hoeveel aan emissie binnenkomt bij de waterleidingmaatschappij. Uit metingen blijkt dat er wel stoffen worden gevonden bij het innamepunt, maar die stoffen zijn landbouwbreed gebruikt."



De stoffen zijn dan weer wel en dan weer niet normoverschrijdend. Laten we eerst eens goed in kaart brengen wat de route is en wat ons aandeel daarin is, als dat er is. Het vizier is nu te veel op de bollenteelt gericht", zegt Markhorst.



Schoon drinkwater

Volgens Markhorst spant de sector zich genoeg in om het water niet te veel te laten aantasten. "Drinkwater is een zorg van ons allemaal en als sector zijn wij er zeker op uit dat ons aandeel in die emissie tot nul gereduceerd wordt, zodat wij met een open vizier naar de toekomst toe kunnen."



Markhorst geeft aan met de NMD te willen praten. "Wij willen daarmee in gesprek als dat nodig is. Tuurlijk, ook al is het geen partner in onze projectgroep."