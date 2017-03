Agnes Mulder (CDA) krijgt meeste Drentse voorkeursstemmen

ASSEN - CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen heeft van de Drentse kandidaten die meededen aan de Tweede Kamerverkiezingen in onze provincie de meeste voorkeursstemmen gekregen.

Mulder kreeg 7941 stemmen uit Drenthe. Dat blijkt uit definitieve stemresultaten van de provincie , die vandaag bekend werden gemaakt door het hoofdstembureau in Assen.Mulder, nummer 13 op de lijst, keert terug als Kamerlid voor het CDA, want de partij kwam in totaal uit op negentien zetels.VVD-Kamerlid Erik Ziengs, eveneens uit Assen, volgt op gepaste afstand. Hij kreeg 4115 stemmen minder en kwam in totaal uit op 3826 voorkeursstemmen uit de provincie. Ziengs stond op plek 23 en keert dus ook terug in de Kamer. Mirjam Pauwels, VVD-wethouder in De Wolden en nummer 49 van de lijst, maakt de Drentse top drie compleet met 1843 stemmen.Op 50PLUS-kandidaat Jan Fonhof (15) uit Weerdinge werd 1004 keer gestemd. Carmen Hoogeveen uit Emmen, nummer 48 op de lijst van D66, kreeg 834 stemmen. De Asser wethouder Harmke Vlieg (15) van de ChristenUnie kreeg 651 Drentse stemmen. Wim-Jan Renkema uit Meppel, kandidaat 16 van GroenLinks, verzamelde 573 voorkeursstemmen.