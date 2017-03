'Dronken Pool' vliegt uit de bocht in Exloo

Op de Oude Dijk bij Exloo is vanmiddag een auto uit de bocht gevlogen (foto: Van Oost Media) Het voertuig met Pools kenteken raakte een boom en kwam in de berm tot stilstand (foto: Van Oost Media) De bestuurder van de auto is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: Van oost Media)

EXLOO - Op de Oude Dijk bij Exloo is vanmiddag een auto uit de bocht gevlogen.

Het voertuig met Pools kenteken raakte een boom en kwam in de berm tot stilstand. Volgens de politie was de bestuurder, een Pool, dronken de sloot ingereden. De man vluchtte voor de politie, maar hij werd even later aangehouden.



De bestuurder van de auto is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.