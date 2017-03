Stagiaire vindt gestolen tas tijdens zoektocht naar gedumpt afval

Vals geld (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

VRIES - Een gestolen tas, lantaarnpalen en vals geld. Dat zijn de meest opvallende vondsten van vandaag. In heel Noord-Nederland zochten BOA's, politiemannen en boswachters naar illegaal gedumpt afval.

"Het was de grootste actie in de zeven jaar dat we dit nu doen," zegt de trotse boswachter Kees van Son. Zo'n 75 man was vandaag op pad in Groningen, Friesland en Drenthe. Opvallend is volgens Van Son vooral dat er steeds minder groenafval wordt gevonden. "Ik krijg het idee dat dit na zeven jaar sterk aan het afnemen is."



Vals geld

De opsporingsambtenaren vonden van alles. Van grof vuil tot een asbestdump op terrein van Staatsbosbeheer. Er werd zelfs een envelop met vals geld gevonden. Van Son: "Ik dacht eerst: het zal wel monopolygeld zijn. Maar dit is wel serieus vals geld, aan twee kanten gedrukt zelfs. Het is alleen niet met watervaste inkt gedrukt, zie ik."



De bijzonder opsporingsambtenaren komen van alles tegen tijdens hun zoektocht. "We zagen vooral veel puin," zegt bijzonder opsporingsambtenaar John van Hulst, die ondertussen door de foto's van het puin bladert op zijn telefoon. "Straattegels, piepschuim. Lantaarnpalen zagen we ook nog liggen. Tuinafval zien we natuurlijk regelmatig. Autobanden... Allerlei soorten afval dat er niet hoort."



Gestolen tas

Ook kwamen de opsporingsambtenaren een aantal mestlozingen tegen, waaronder een op heterdaad. Boswachter Van Son: "Deze man loosde vloeibaar mest in een sloot. Dat kan echt niet, dan gaan alle planten en vissen dood." Ook werd 120 kuub paardenmest gevonden. "Moet je voorstellen!", zegt de boswachter. "Daar kijk je toch niet overheen?"



Dat op zo'n dag veel meer wordt gevonden dan alleen grof vuil, blijkt wel. Zo is door een student handhaving zelfs een gestolen tas gevonden die de eigenaar al sinds oktober kwijt was. "Ja, dat was een mooie vondst," zegt stagiaire Saskia Bulthuis. "Er zat een kentekenbewijs in, een rijbewijs, pinpas en telefoon." Een agent die mee op pad was heeft de eigenaar ondertussen gebeld en geeft de spullen binnenkort weer terug.

