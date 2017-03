Meepraten in Cassata: GroenLinks moet als grote winnaar in een kabinet met VVD, D66 en CDA

ASSEN - GroenLinks moet als grootste winnaar, met tien zetels winst, in een kabinet met VVD, D66 en CDA.

Dat is de stelling morgen in het Radio Drenthe-programma Cassata. Verkenner Edith Schippers (VVD) gaat maandag met alle partijen praten om te kijken wie er met elkaar zouden willen en kunnen samenwerken in een coalitie.VVD (33 zetels), CDA (19 zetels) en D66 (19 zetels) worden gezien als de basis voor de nieuwe coalitie. Samen hebben ze 71 zetels en dat zijn vijf te weinig voor een meerderheid in de Tweede Kamer.De ChristenUnie, met 5 zetels, wordt al meest logische vierde partner gezien. Deze coalitie heeft een krappe meerderheid van 76 zetels. Maar ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers vindt dat eerst GroenLinks een kans moet krijgen, vanwege de forse zetelswinst van die partij.GroenLinks ging van 4 naar 14 zetels, en boekte daarmee de grootste winst van alle partijen. GroenLinks-partijleider Jesse Klaver heeft samenwerking met de liberalen niet uitgesloten. De vraag is alleen of het ook realistisch is dat de linkse partij gaat meeregeren, want programmatisch liggen VVD en GroenLinks mijlenver uit elkaar.In Cassata praat Margriet Benak morgenmiddag vanaf 12.10 uur uitgebreid na over de verkiezingsuitslag. Ook wordt vooruitgekeken naar welk kabinet er volgens de partijen moet komen.Te gast in het radioprogramma zijn de Drentse Tweede Kamerleden Erik Ziengs (VVD) en Agnes Mulder (CDA) uit Assen, GroenLinks-kandidaat Wim-Jan Renkema uit Meppel, die het op plek 16 net niet gehaald heeft, Drents PvdA-voorzitter Jacob Bruintjes en Statenfractievoorzitter Nico Uppelschoten van de PVV Drenthe.De stelling waarover u kunt meepraten in Cassata luidt:Reageer via Facebook van RTV Drenthe of op Twitter