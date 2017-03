In hoger beroep opnieuw cel geeist voor afpersing door Satudarah-leden

ASSEN - Tegen twee leden van de motorclub Satudarah is vandaag in hoger beroep voor afpersing anderhalf jaar en één jaar cel geëist. Beiden hebben zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan het afpersen en een poging daartoe van een ondernemer in Roden.

De rechtbank in Assen veroordeelde de mannen in mei 2014 tot anderhalf jaar en tien maanden cel. Hier gingen de mannen tegen in hoger beroep.In februari 2013 kreeg een ondernemer uit Roden bezoek van drie mannen waaronder deze twee 33-jarige neven uit Groningen. Een van deze Stadjers droeg een jas van Satudarah en vertelde de ondernemer dat hij hen 10.000 euro moest betalen, omdat de man de naam van Satudarah ten onrechte zou hebben genoemd. Zou de man niet betalen, dan zouden er dertig clubleden ‘langskomen’, dreigde het duo. De bange Rodenaar gaf al het geld dat hij op dat moment in huis had: 500 euro.Twee weken later kreeg de ondernemer uit Roden opnieuw bezoek. Deze keer had de man geen geld in huis. Er werd gedreigd met het afknippen van vingers. Nadat het slachtoffer bij toenmalig Satudarah-leider Henk Kuipers tevergeefs om opheldering had gevraagd, stapte de ondernemer naar de politie.Onvoorwaardelijke celstraffen zijn hier op zijn plaats, zo betoogde de advocaat-generaal. “Het gaat hier om ernstige feiten die grote onrust en angst bij slachtoffers en maatschappij veroorzaken. Ook is er bij verdachten een totaal gebrek aan inzicht en spijt."Over twee weken doet de rechter uitspraak.