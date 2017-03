Liveblog: FC Emmen - FC Oss

FC Emmen ontvangt FC Oss

VOETBAL - FC Emmen ontvangt vanavond FC Oss. Weer een finale op weg naar deelname aan de play-offs. Alleen winst telt in dat geval, want de Drenten moeten de achterstand op de nummer 9 in de stand (RKC) niet te groot laten worden.





De huidige 10e plaats van FC Emmen geeft op dit moment wel recht op deelname aan de play-offs, maar dan alleen als er een club uit de top 10 de vierde en laaste periode weet te winnen. De kans dat De Graafschap, de huidige nummer 13 in de Jupiler League, die laatste periode wint is echter aanwezig. De club uit Doetinchem won de eerste drie duels in deze periode.



Vanavond speelt Emmen dus tegen FC Oss, RKC speelt uit tegen FC Den Bosch en De Graafschap reist af naar Fortuna Sittard.



Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden