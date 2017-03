Waterleiding gesprongen in Assen, straat staat blank

In de Rijnstraat in Assen is vanavond de waterleiding gesprongen (foto: Persbureau Meter) Hierdoor liep de hele straat onder water (foto: Persbureau Meter) Het is nog onbekend hoeveel huishoudens er zonder water zitten (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In de Rijnstraat in Assen is vanavond de waterleiding gesprongen. Hierdoor liep de hele straat onder water.

Het water is inmiddels weggepompt. De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) is aanwezig om de lekkage te verhelpen.



De WMD meldt dat de leidingbreuk bruin gekleurd water kan veroorzaken, of een vermindering van de waterdruk in de omgeving. Er zijn vijfliterflessen drinkwater gratis af te halen bij de servicebus die in de straat staat.



Het is nog onbekend hoeveel huishoudens er zonder water zitten.