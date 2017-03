Gewapende beroving in Assen

De man had bij de overval een mes bij zich (foto: Pixabay / Niek Verlaan)

ASSEN - Een onbekende man heeft vanavond een beroving gepleegd in de Rudolf van Coevordenstraat in Assen. De politie is op zoek naar een getinte man met een mes.





In een De man is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang en draagt een zwart-witte doek. Hij is na de beroving weggerend richting de Picardtstraat. Het is niet duidelijk wie de man beroofd heeft, en of er iets is buitgemaakt.In een burgernetmelding wordt opgeroepen zelf geen actie te ondernemen tegen de gewapende man, en bij signalering van de man 112 te bellen.