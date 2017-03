Feestelijke heropening Hippisch Centrum Exloo

Burgemeester Jan Seton verricht de heropening (foto: Steven Stegen)

EXLOO - Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn heeft vanavond het Hippisch Centrum Exloo heropend. Het paardensportcomplex is de laatste maanden flink opgeknapt en wil de komende jaren flink groeien.

De burgemeester werd samen met voorzitter Koos Naber van de stichting Hippisch Centrum Exloo, met voorzitter Theo Ploegmakers van de hippische sportbond KNHS en Klaas Brouwer van de Drentse hippische sportbond in een koets naar binnen gereden. Met een druk op een knop heropende Seton het paardensportcentrum aan de Valtherweg.



Voorzitter Naber zei zeer trots te zijn op wat er de afgelopen maanden aan werk is verzet. In de hallen zijn nieuwe professionele bodems gekomen, de grote piste heeft een nieuwe keerwand gekregen en er wordt buiten de manege gewerkt aan een nieuwe outdoor piste, die tegen alle weersomstandigheden bestand is.



De heropening van het Hippisch Centrum ging gepaard met diverse shows en demonstraties. Het eerstkomende grote evenement is een een internationale menwedstrijd van 30 maart tot en met 2 april. Exloo wil in de toekomst ook internationale springwedstrijden organiseren. Ook de Drentse kampioenschappen zijn in juli in Exloo.