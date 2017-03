FC Emmen moeizaam naar zege op FC Oss

FC Emmen beleefde een moeizame avond, maar won wel tegen FC Oss

VOETBAL - Zeven punten uit drie wedstrijden. Dat is de balans van FC Emmen na de derde van tien finales op weg naar een play-offticket. Na de zege op FC Eindhoven en het gelijke spel bij Telstar werd vanavond FC Oss in Emmen met 2-0 verslagen.

Zonder groots te spelen pakte de formatie van trainer Dick Lukkien de punten. Tim Siekman scoorde in de vijfde minuut de openingstreffer door een vrije bal raak te koppen. Twintig minuten voor tijd zorgde Género Zeefuik aan alle onzekerheid een eind door de 2-0 raak te schieten uit een rebound.



Door de zege blijft FC Emmen 10e in de stand van de Jupiler League. Dat is, zoals het nu lijkt, genoeg voor het een play-offticket. Gunstig daarvoor was de nederlaag van De Graafschap bij Fortuna Sittard.



Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden