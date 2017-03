Laagvliegende vliegtuigen over Drenthe

De grote Boeings zullen laag over Drenthe vliegen (foto: Van Oost Media / archief RTV Drenthe)

LELYSTAD - De kans is groot dat er binnenkort laagvliegende Boeings over Drenthe en Groningen gaan vliegen. Lelystad Airport mag flink uitbreiden en neemt een deel van de vluchten over van Schiphol.





Als gevolg van de overname van een groot aantal vluchten door het vliegveld in de polder ontstaan er geheel nieuwe vliegroutes. De toestellen van en naar Lelystad gaan het luchtruim boven het noorden van Nederland gebruiken, omdat ten westen van Lelystad het Schiphol-vliegverkeer zit.



Bovendien moeten de vluchten van en naar Lelystad onder die van Schiphol blijven. De aanvliegroutes zullen daarom laag zijn, ook boven Drenthe. Het lijkt er nu op dat het dan gaat over hoogtes van 1500 tot 1800 meter.



In Overijssel is er veel ophef over de uitbreiding van het vliegveld en de nieuwe aanvliegroutes. In het Noorden zijn provincies en veel gemeenten nog niet op de hoogte. Waarschijnlijk worden de bijgestelde plannen in juni gepresenteerd.​ Dit meldt het Dagblad van het Noorden