Bewoner komt om het leven bij woningbrand

Het huis werd volledig verwoest door de brand (foto: Persbureau Meter)

DE POL - Bij een woningbrand in het Overijsselse De Pol, vlak over de grens bij Frederiksoord, is een bewoner overleden.

Het huis aan de Woldweg brandde afgelopen nacht tot de grond toe af.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.