Bewoner nog niet aangetroffen bij woningbrand [update]

Het huis werd volledig verwoest door de brand (foto: Persbureau Meter)

DE POL - In het Overijsselse De Pol, vlak over de grens bij Frederiksoord, woedt een grote brand. De bewoner van het huis aan de Woldweg is nog niet aangetroffen.

Dat laat woordvoerder Janny Nijsingh van de Veiligheidsregio IJsselland aan RTV Drenthe weten.



De politie meldde eerder dat de bewoner overleden zou zijn, maar Nijsingh stelt dat de bewoner nog niet is aangetroffen en dat daar nog niets over te zeggen is. "Toen de hulpdiensten vanochtend bij het huis aankwamen, was het voorhuis afgebrand en niet meer begaanbaar. We kunnen ook nu er nog niet in, in verband met instortingsgevaar."