Brandweer vindt stoffelijk overschot in woning na brand

Het huis werd volledig verwoest door de brand (foto: Persbureau Meter)

DE POL - De brandweer heeft in de woning in De Pol, vlak over de grens bij Frederiksoord, een stoffelijk overschot gevonden. Vanochtend woedde in het huis een grote brand.









De hulpdiensten konden lange tijd het huis aan de Woldweg niet in, vanwege instortingsgevaar.



Woordvoerder Janny Nijsingh van de Veiligheidsregio IJsselland laat aan RTV Drenthe weten dat nu verder onderzocht wordt hoe de brand heeft kunnen ontstaan.



Of het inderdaad om de bewoner van de woning gaat, kan Nijsingh niet bevestigen. De politie meldde eerder vanochtend al dat de bewoner van het pand overleden zou zijn, maar de brandweer sprak dat bericht tegen. Er was nog niemand gevonden.