Terugslag voor Sander Rozema: nieuwe MRI-scan

VOETBAL - Opnieuw tegenslag voor Sander Rozema van FC Emmen. De aanvoerder kreeg afgelopen week weer last van de knie die hem al sinds eind oktober buitenspel houdt en ziet daardoor zijn geplande rentree, komende donderdag in een oefenwedstrijd, aan zich voorbij gaan. De kans dat hij een week later, wanneer FC Emmen de competitie hervat tegen Cambuur, wel bij de selectie zit lijkt daardoor nu al uitgesloten.

FC Emmen moeizaam langs FC Oss

"Dit is natuurlijk een lelijke streep door de rekening", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien een uur na de zege van zijn elftal tegen FC Oss. "Maar laten we niet teveel op de zaken vooruitlopen. Er zit vocht in de knie. Dat is natuurlijk niet goed, maar hij ondergaat komende week eerst een MRI-scan en dan weten we pas de ernst van de kwetsuur. Laten we hopen dat het meevalt, want we kunnen Sander heel goed gebruiken in onze jacht op een play-offplek. Dat heeft de wedstrijd van vanavond ook wel weer bewezen vind ik."