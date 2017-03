Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Al plannen voor het weekend? In onze provincie is weer van alles te doen. We zetten een aantal uitgaanstips op een rij.

Er wordt weer geracet op het TT Circuit dit weekend. Zaterdag om 10.00 uur beginnen de trainingen voor de 5 Uur van Assen en twee uur later starten de races. Het gaat om de races van ACCN die op 11 februari gepland stonden, maar werden uitgesteld vanwege de sneeuw. De toegang is gratis en er kan ook gratis worden geparkeerd op de paddock.Bent u op zoek naar een baan in de gehandicaptenzorg? Dan kunt u zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur speeddaten in het Centrum voor Dagbesteding van de Trans in Nooitgedacht. U kunt in gesprek met medewerkers van Treant. Als het klikt, komt er een vervolggesprek.Zaterdag is de laatste dag van de Week van de zorg en welzijn. Ook in Drenthe zijn morgen allerlei zorginstellingen die de deuren openen. Zo kunt u bijvoorbeeld tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje achter de schermen nemen bij Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Kijk hier voor een overzicht van deelnemende instellingen.Voor wie van hardlopen in de natuur houdt is er de Kleine Moere Cross in Grolloo op zaterdag. Voor de derde keer wordt deze hardloopcross georganiseerd. De crossloop is een recreatieve loop voor zowel beginnende als voor gevorderde lopers. Het parcours is uitgezet over onverharde paden langs de randen van de waterplassen van de kleine en grote Moere. De jeugd (12 tot 18 jaar) loopt één ronde van ongeveer 4.4 kilometer. Alle andere leeftijden lopen twee ronden voor het klassement. Maar uiteraard is het ook mogelijk om als volwassene één ronde te lopen.Zondag is het lammetjesdag bij de schaapskooi in Balloo . Er zijn weer heel veel lammetjes geboren, en nu mogen ze bekeken en geknuffeld worden. In het Wolatelier is ook veel te zien, alle vrijwilligers zijn aanwezig en die maken wolproducten zoals gebreide wanten, zeepjes in een wollen jasje, geweven dekens en kleden. De Lammetjesdag is van 10.00 tot 16.00 uur bij de schaapskooi aan de Crabbeweg in Balloo. De toegang is gratis.Ook op het Hijkerveld is het lammetjesdag. Naast een kleine markt kunnen kinderen lammetjes aaien en wordt de geboorte van de lammetjes met beschuit met muisjes gevierd. De schaapskooi Hijkerveld is vanaf het dorp Hijken aangegeven met bordjes.Op zondag organiseert Het Drentse Landschap, samen met de LOFARtafel een excursie door het LOFAR gebied bij Exloo . Het centrum van LOFAR, de grootste radiotelescoop in Europa, ligt in een bijzonder natuurgebied. Het eiland in dit gebied, de zogenaamde superterp, is het hart van een enorm netwerk van antennes. Met deze antennes vangt Astron signalen op uit de ruimte. Op deze manier kunnen astronomen ver in het verleden ‘kijken’ en nieuwe planeten en sterrenstelsels ontdekken. Op natuurgebied is hier ook veel te beleven, zo worden er regelmatig bevers gezien. Neem een verrekijker mee en draag goed waterdicht schoeisel, want het kan nat zijn.