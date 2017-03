NAM gaat extra boorlocatie bouwen bij Echten

ECHTEN - De NAM wil een extra boorput bij Echten om makkelijker het overgebleven gas in het De Wijk-veld op te pompen.

Dat meldt Dagblad van het Noorden Het De Wijk-veld strekt zich uit van Zuidwolde tot aan Staphorst, zowel ten noorden als ten zuiden van de A28. De NAM heeft in dit gebied verschillende boorlocaties. Ook wordt er op bepaalde plekken met stikstof gewerkt. Aan de ene kant wordt dit gas in het veld gepompt en duwt als het ware de laatste restjes aardgas aan de andere kant naar boven.De nieuwe locatie is volgens de NAM nodig, omdat het gas in dit veld zich op minder dan 3 kilometer diepte bevindt. "Daardoor hebben we in de ondergrond minder ruimte om een bocht te maken. Met een extra put in het gebied kunnen we makkelijker bij het gas komen", zegt een woordvoerder tegen de krant.De nieuwe boorput komt tussen de camping van recreatiepark De Westerbergen in Echten en de Hoogeveense Vaart. Bij de gemeente De Wolden is een vergunning aangevraagd. De omwonenden zijn volgens de woordvoerder al ingelicht. Ook komen er informatiebijeenkomsten.In het De Wijk-veld wordt al 65 jaar gas gewonnen. Tot nu toe is er bijna 16 miljard kuub gas opgepompt. Naar verwachting kan de NAM er nog 2 miljard kuub aardgas uit de bodem halen, mede dankzij de stikstofinjectie. Dit is volgens de NAM voldoende om alle Drentse huishoudens 6 jaar van energie te voorzien. Over 10 tot 15 jaar is het De Wijk-veld echt leeg.Volgens de NAM hebben zijn in dit gebied geen trillingen in de aarde geregistreerd. Het aardbevingsrisico wordt als ‘laag’ bestempeld.Als de benodigde procedures vlot worden doorlopen en de vergunningen kunnen worden verstrekt, dan zou er volgens de NAM aan het einde van dit jaar op de nieuwe locatie worden geboord.