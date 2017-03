'Het is belangrijk dat er in het Drents wordt gezongen'

Vijf koorbewerkingen gingen in première (foto: RTV Drenthe)

WESTERBORK - In kerkgebouw Voorhof in Westerbork gingen vanavond vijf koorbewerkingen van nieuwerwetse Drentstalige liedjes in première.

De liedjes werden gezongen door projectkoor Zing-inn en gespeeld door Fanfare Excelsior uit Oosterhesselen. In totaal stonden er meer dan tachtig zangers, zangeressen en muzikanten op het podium.



Hardrock

De liedjes van Martije!, Herman Schepers, Lucine Oetsen, Andries Middelbos en Ria Pronk zijn door koordirigent Jan smale uit Nieuw-Amsterdam gearrangeerd voor een koor. "Het zijn allemaal heel verschillende nummers", zegt Smale. "We hebben een blues, een reggea-nummer, een ballad, een beetje hardrock en ga zo maar door."



Belangrijk

Het idee komt van Jeannet Boverhof van de Stichting Betoeterd. De liedjes waren al uitgeschreven voor fanfareorkesten en Boverhof wilde graag dat het zou worden uitgevoerd door een koor. "Ik vind het belangrijk dat er in het Drents wordt gezongen en muziek wordt gemaakt. Daarom dus dit project", aldus Boverhof.



Op de uitvoering in Westerbork kwamen meer dan honderd bezoekers af.