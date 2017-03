Man uit Assen gewond na steekpartij

De politie heeft de man met het mes aangehouden (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Bij een steekpartij is een 27-jarige man uit Assen afgelopen nacht gewond geraakt.

Een 26-jarige man uit Assen ging een woning aan de Havikstraat in Assen binnen en stak daar de 27-jarige man met een mes. De man met het mes is aangehouden.



Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het motief van de dader.