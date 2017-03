PVV wil meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen in Emmen

EMMEN - Als het aan Nico Uppelschoten van de PVV in Drenthe ligt, doet zijn partij in 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Emmen.

Dat zei de voorzitter van de PVV in Drenthe vandaag in het radioprogramma Cassata.Uppelschoten noemt het een 'aangename verrassing' dat zijn partij in Emmen de grootste werd tijdens de landelijke verkiezingen afgelopen woensdag. "Het verplicht je zeker om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. We zijn nu in gesprek met mensen in Emmen en we zetten een procedure op hoe we een gemeenteraadsfractie kunnen vormen."In totaal stemden in Emmen bijna 12.500 mensen op de PVV. Dat komt neer op 18,6 procent van de kiesgerechtigden. Provinciebreed staat de PVV op derde plek met 12,9 procent van de stemmen.Uppelschoten houdt nog wel een kleine slag om de arm. "Afhankelijk van de kwaliteit en het aantal kandidaten besluiten we of we mee zullen doen aan de verkiezingen. Maar onze instelling is, dat we mee doen. Ik ga er vanuit dat we genoeg goede mensen kunnen vinden."Ik ga er zonder meer vanuit dat heel veel mensen heel erg ontevreden zijn over Wakker Emmen. Tijdens de windmolendiscussie heeft deze partij gezegd dat die dingen niet zouden komen. Maar ze zitten nog niet op het pluche en ze zijn het vergeten. Mensen zijn niet helemaal gek, die onthouden wel een paar dingen."Elke vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De vorige verkiezingen waren op 19 maart 2014. De eerstvolgende verkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018.