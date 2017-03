Freriks verruilt E&O voor koploper Tweede Bundesliga

Freriks gaat naar Duitsland (foto: E&O)

HANDBAL - Merel Freriks maakt komende zomer een transfer naar het Duitse HSG Bensheim/Auerbach, de koploper in de Tweede Bundesliga.

De kans is groot dat de cirkelspeelster volgend seizoen met haar nieuwe club uitkomt in de hoogste Duitse divisie, want de voorsprong op de nummer twee bedraagt maar liefst veertien punten.



Eigen jeugd

De 19-jarige Freriks komt uit de eigen jeugd en is uitgegroeid tot een van de belangrijkste krachten van E&O, dat in de degradatiepoule op weg lijkt naar lijfsbehoud.



Momenteel speelt Freriks, die doordeweeks traint aan de HandbalAcademie op Papendal, met Jong Oranje een EK-kwalificatietoernooi in Kroatië.