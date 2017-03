Vermiste jongen (16) uit omgeving Oranje is terecht

De jongen is weer terecht (foto: Politie)

ORANJE - De 16-jarige Radwan Albarzawi, die sinds donderdag vermist was, is terecht.

Dat politie meldt dat hij "dankzij een oplettende melder in goede gezondheid is aangetroffen."



De jongen verdween eergisteren, nadat hij voor het laatst gezien werd in de omgeving van het azc in Oranje.