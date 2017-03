Honderd jaar huisarts in Oosterhesselen: 'Tijd voor een vrouwelijke dokter'

Het gezondheidscentrum in Oosterhesselen (foto: RTV Drenthe) Het boek van Jan Pier Cleveringa (foto: RTV Drenthe) Tijdens de boekpresentatie (foto: RTV Drenthe)

OOSTERHESSELEN - Tien huisartsen zijn er de afgelopen honderd jaar geweest in Oosterhesselen. Opvallend is dat alle huisartsen mannelijk zijn. En dat is jammer, want de medewerkers van de praktijk willen graag een vrouwelijke dokter bij het team.

"Als vrouw is het soms prettiger om met bepaalde klachten een afspraak te hebben bij een vrouwelijke dokter", vertelt oud huisarts van de praktijk Jan Pier Cleveringa. Hij schreef de afgelopen maanden een boek over honderd jaar huisartsengeneeskunde in het dorp.



Het is volgens hem al moeilijk om artsen te vinden voor op het platteland. "Als er dan alleen mannelijke kandidaten solliciteren, houdt het op." Het is het enige minpuntje op een feestelijke dag.



Verschillen vroeger en nu

Het boek van Cleveringa werd namelijk gepresenteerd. Hij ziet grote verschillen met hoe het vroeger ging en nu. Vooral de relatie tussen arts en patiënt is anders. "Vroeger ging je naar de dorpsdokter en die had het antwoord. Tegenwoordig gaan mensen voorbereid naar de dokter en hebben ze het er samen over."



Cleveringa mist het persoonlijke contact met de patiënten. "Ik heb hier 33 jaar als huisarts gewerkt. Dan ken je de mensen en de families. Tegenwoordig zien mensen vaker verschillende artsen. Ik denk dat dat jammer is."



Veranderende zorg

In honderd jaar is er ook in de zorg veel veranderd. De huisartsen hebben er veel meer taken bij gekregen en kunnen patiënten beter begeleiden. Maar er zijn ook dingen verdwenen. De praktijk in Oosterhesselen is zo'n tien jaar geleden gestopt met het begeleiden van een bevalling. "We zagen steeds vaker dat vrouwen naar het ziekenhuis gingen om te bevallen. We deden er nog te weinig om het goed in de vingers te blijven houden, dus hebben we besloten om daar mee te stoppen."



Het eerste exemplaar van het boek van Cleveringa werd uitgereikt aan de kleindochter van de allereerste huisarts, dokter Moesman. Hij hield het trouwens niet lang vol, want na tien maanden vertrok hij weer.



Alle voormalige huisartsen of hun familieleden hebben een exemplaar gekregen.

Door: Ineke Kemper Correctie melden