'Verkiezingsgifjes' van Hoogevener enorme hit op social media

HOOGEVEEN - Bart Luppes uit Hoogeveen is misschien wel de grote winnaar van de verkiezingen. Zijn tweets werden massaal gedeeld tijdens de afgelopen verkiezingsperiode.

Luppes, woonachtig in Amsterdam, deed tijdens de verkiezingen live verslag op Twitter met behulp van GIFjes. Een GIFje is bewegend materiaal zonder geluid. GIF staat voor Graphics Interchange Format."Het is een heel kort videofragmentje van één tot vijf seconden zonder geluid en die automatisch steeds weer herhaald, waardoor je een vrij grappig effect kunt krijgen", zegt Luppes in het Radio Drenthe-programma Volkooren.Een GIFje van een zuur kijkende PVV-leider Wilders ging in een mum van tijd viral. Met andere woorden; heel veel mensen hebben het GIFje in een hele korte tijd gedeeld, gezien of gebruikt op internet."Het was volgens mij de laatste debatavond. Wilders trok een zuur gezicht en ik zei tegen mijn huisgenoot: het lijkt alsof hij een Napoleon-snoepje zit te eten. Ik heb toen een paar beelden uitgeknipt en met begeleidende tekst op Twitter geknald."De ideeën van Luppes ontstaan vaak spontaan. "Ik hang wat op de bank. En zo'n debat volg je eerst inhoudelijk, maar na een tijdje merk je: eigenlijk geloof ik het verhaal wel. En dan merk je dat een GIFje het goed doet op Twitter en dan wil je nog wel een leukere en daarna nóg een leukere. Eigenlijk kan ik de uitzending zonder geluid kijken, want het gaat mij vooral om de beelden."De tijdlijn op Twitter van Luppes staat vol met GIFjes, niet alleen politiek als onderwerp. "Geer en Goor zijn een heel dankbaar duo. Boer zoekt Vrouw is een favoriet en ik verheug mij altijd heel erg op het Songfestival. Ik noem het wel eens de 'meest populaire Twitterdag van het jaar'. Daar valt genoeg mee te 'giffen'.Luppes' GIFje over Wilders werd bijna tweeduizend keer gedeeld. Ook Napoleon zelf nam contact op met de geboren Hoogevener. "Ik werk bij een reclamebureau en doe eigenlijk precies hetzelfde in mijn vrije tijd op Twitter. Ik dacht nog: het zou wel grappig zijn als Napoleon dit ziet. De volgende dag kreeg ik een berichtje van ze, dat ze er hard om hebben gelachen. Ze stuurden een bedankje op: een grote doos met Napoleon-snoepjes, die ik in de komende twee jaar niet op kan krijgen", lacht Luppes.