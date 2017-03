Eising sprint naar zege in Ronde van Groningen

Eising in de winnaarstrui (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

WIELRENNEN - Tijmen Eising uit Emmen heeft de 39ste editie van de Ronde van Groningen op zijn naam geschreven. De renner van Metec TKH was de snelste van een uitgedunde vluchtersgroep.

In Uithuizermeeden streden uiteindelijk vijf man in een direct gevecht om de zege. Deze koplopers maakten aanvankelijk geruime tijd deel uit van een kopgroep van tien, maar nog voor de absolute slotfase scheurde de groep in tweeën. Van de vijf renners vooraan beschikte Eising na 174.9 kilometer over de rapste benen. De Emmenaar verwees Wim Kleiman en Rick Ottema naar respectievelijk plek twee en drie.



Eising is op de erelijst van de Ronde van Groningen de opvolger van Jeff Vermeulen. De renner uit Exloo was in 2016 de snelste van een kopgroep van vier man.