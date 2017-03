Goal Benjamins niet genoeg voor volle buit Elim

Elim en SVN'69 delen de punten (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Onderin de derde klasse D hebben hekkensluiter Elim en SVN'69 zaterdagmiddag de punten verdeeld: 1-1. Het aantrekkelijke duel kende een spannend slot.

Beide ploegen konden in de eerste helft het aanwezige publiek niet verwarmen met het veldspel. De verse snert in de kantine werd betiteld als hoogtepunt in het eerste uur.



Gevierd

In de 67ste minuut brak de thuisploeg laat de ban. Na goed doorzetten van spits Berthil Koops kon Remon Benjamins knap intikken. De goal werd ruimschoots gevierd door de rood/witten en de supporters.



Na de tegentreffer begonnen de gasten uit Nijeveen beter te voetballen. Chris Timmerman zag twintig minuten voor tijd zijn inzet van dichtbij via de onderkant van de lat voor de doellijn in de armen van Elim-doelman Wachtmeester vallen.



Blessuretijd

Tien minuten voor tijd viel de verdiende gelijkmaker alsnog. Een vrije trap van afstand kwam in de rebound terecht bij SVN'69. Wachtmeester was kansloos bij de 1-1.



In het aantrekkelijke slot golfde het spel op en neer. Lange ballen werden afgewisseld met risicovolle tackles. De allergrootste kans op de winnende goal kreeg de thuisploeg in de blessuretijd. Via een gelukje nam doelpuntenmaker Benjamins de bal mee. Zo'n zeven meter voor het doel werd de inzet van de spits geblokt.



Geen overwinning

Zo boekt Elim opnieuw geen overwinning. Net als vorige week, toen nipt met 1-2 werd verloren van hoogvlieger Nieuwleusen, blijft het gewenste resultaat uit. SVN'69 is terug te vinden op de negende plaats in de derde klasse D.