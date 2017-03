Emmen geniet van handbaldemonstratie Oranje

Emmen ziet Oranje winnen (foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

HANDBAL - In een bomvolle en kolkende sporthal Angelslo in Emmen heeft Nederland met grote cijfers de oefeninterland van IJsland gewonnen: 38-18. Gisteren werd IJsland in Almere met slechts drie treffers verschil verslagen: 23-20.

Sporthal Angelslo barste uit zijn voegen. De LED-reclameborden moesten zelfs worden verwijderd om meer zitplaatsen te creëren. Toen dat eenmaal gebeurd was, begon Oranje met veel elan aan de wedstrijd en nam het snel een voorsprong.



Wester, Abbingh en Nieuwenweg

In tegenstelling tot gisteren stond in Emmen Tess Wester in doel. De oud speelster van E&O pakte de ene na andere mooie bal. Zelfs een bal vol in haar gezicht kon Wester niet stoppen.

Naast Wester deed ook Lois Abbingh van zich spreken. Ook voor Abbingh was het een thuiswedstrijd. Als ze niet in Parijs bij haar club handbalt, woont Abbingh in Emmen. De derde oud E&O'er zat op de tribune.



Anouk Nieuwenweg maakte gisteren haar debuut in Oranje, maar moest in Emmen toekijken. "Stiekem baal ik daar wel een beetje van, maar het was gisteren ontzettend gaf om mijn debuut te maken", aldus Nieuwenweg, die in Almere nerveus aan de wedstrijd begon. "Maar toen de wedstrijd eenmaal onderweg was, verdween de spanning en kon ik nog een paar keer scoren."



Na een 22-8 ruststand in Emmen stokte aan het begin van de tweede helft de productie een klein beetje, maar Wester liet IJsland niet terugkomen in de wedstrijd. In de slotfase wisselde Oranje veel, maar bleef vol gas geven en won uiteindelijk met twintig treffers verschil.