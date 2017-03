PvdA-voorzitter Bruintjes waardeert besluit van Spekman

ASSEN - Jacob Bruintjes, PvdA-voorzitter in Drenthe, waardeert de keuze van scheidend PvdA-voorzitter Hans Spekman.

Spekman vertrekt, maar mag aanblijven tot oktober. Het voorstel van het partijbestuur met die strekking kreeg vandaag de steun van een meerderheid van de leden.Spekman maakte gisteravond zelf bekend dat hij op 7 oktober plaatsmaakt voor een opvolger. "Ik vind het knap dat Spekman de keuze heeft gemaakt om te zeggen: ik stap op, maar niet direct en ik zorg dat de boel ordentelijk naar de nieuwe situatie gaat. Als sociaaldemocraat kan ik dat waarderen. Hij had ook kunnen zeggen: het is misgegaan, bekijk het maar, ik ga leuk wat anders doen. Hij rondt de boel netjes af en dat vind ik klasse van hem", zei Bruintjes vanmiddag in het Radio Drenthe-programma Cassata.Spekman kondigde gisteravond zijn aftreden aan. Hij trok zijn conclusies uit de afstraffing van de PvdA in de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag. Spekman wil echter de komende maanden nog "de boel op orde brengen om het voorzitterschap netjes te kunnen overdragen".Bruintjes blikte in Cassata terug op de dramatische verkiezingen voor zijn partij. "Het begroot mij, van mijn eigen partij, dat we zo hard onderuit zijn gegaan. Op voorhand zou het moeilijk worden om hier goed uit te komen, voor de partij. Dat is meer de waarheid geworden dan wij met elkaar hebben gedacht."Met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in het vooruitzicht blijft Bruintjes weerbaar. "Sinds woensdag ben ik met de dag strijdbaarder geworden. Wij moeten met elkaar het gesprek aangaan. Wat moeten wij doen om weer op het netvlies van de mensen te komen?"