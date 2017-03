Dode bij ongeluk tussen Noord-Sleen en Emmen

De bestuurder is tegen een boom gereden (foto: Van Oost Media)

Aan de Slenerweg is een persoon om het leven gekomen (foto: Persbureau Meter)

NOORD-SLEEN/EMMEN - Aan de Slenerweg, een weg tussen Noord-Sleen en Emmen, is bij een ongeluk een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed volgens de politie ter plaatse.

De politie spreekt van een 'ernstig eenzijdig ongeluk' aan de Slenerweg. De bestuurder, die als enige in de auto zat, is tegen een boom gereden.De politie doet onderzoek naar de toedracht. De identiteit van de bestuurder wordt op een later moment bekend gemaakt, meldt de politie op Twitter