Dode bij ongeluk tussen Noord-Sleen en Emmen [update]

De politie spreekt van een ernstig eenzijdig ongeluk (foto: Persbureau Meter) Aan de Slenerweg is een persoon om het leven gekomen (foto: Persbureau Meter) De bestuurder is tegen een boom gereden (foto: Van Oost Media)

NOORD-SLEEN/EMMEN - Aan de Slenerweg, een weg tussen Noord-Sleen en Emmen, is bij een ongeluk een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed volgens de politie ter plaatse.

Het slachtoffer is een 42-jarige man uit Sleen. Dat meldt de politie.



De man reed in zijn auto onder het viaduct van de rijksweg N34 door. In een flauwe S-bocht verloor de 42-jarige de controle over het stuur. Hij botste vervolgens tegen een boom en belandde zijn auto in de naastgelegen sloot.