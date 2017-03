Misstap ACV in titelrace (met goals)

VOETBAL - De koploper in de hoofdklasse B, ACV, ging op eigen veld met 1-4 onderuit tegen Staphorst. De subtopper won, na een ruststand van 1-1, met 1-4. Door de nederlaag is ACV gezakt naar de tweede plaats, achter DOVO dat met 1-4 won bij SC Genemuiden. Het verschil met de club uit Veenendaal is 3 punten, maar ACV heeft wel twee duels minder gespeeld.

ACV moest het wederom stellen zonder Guus de Vries, Willem de Jong, Erik Eleveld en Arjen Hagenauw (allen geblesseerd) en dat was vandaag tegen Staphorst iets teveel van het goede.Toch kwam de thuisclub op voorsprong. Saber Hendriks rondde een individuele actie af met links. Het betekende voor de spits zijn tiende goal van het seizoen. ACV kon echter maar heel kort genieten van die voorsprong, want amper twee minuten later kopte Marcel Seip de bal knullig in eigen doel: 1-1. Die stand was ook de ruststand en daar mochten de Assenaren niet over mopperen.In de tiende minuut kreeg ACV een flinke domper te verwerken toen Saber Hendriks een stevige tik kreeg van Ewald Koster. Velen dachten aan rood, maar Koster kwam met geel goed weg. Hendriks kon niet verder en verliet met een dikke enkel het veld.Vier minuten na de trieste aftocht van Hendriks kwam Staphorst op 1-2. Een verre ingooi werd door niemand van ACV verwerkt en Martijn Brakke zorgde uit de draai voor de treffer. ACV ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker. John van Dalen werd extra spits en hij was met een schot dichtbij de 2-2. Ook invaller Dennis Molema was dichtbij succes, maar hij stuitte op Staphorst-doelman René Oosterhof. Mike Reuvers (ex vv Emmen en SVBO) schoot Staphorst twaalf minuten uit een counter veilige haven, waarna Rurik Wind (ook uit een tegenaanval) de eindstand op 1-4 bepaalde.