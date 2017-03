AVO A1 verliest eerste play-offwedstrijd, DOS'46 A1 zegeviert in Papendrecht

DOS'46 A1 verslaat PCK/SWKGroep A1 (foto: DOS'46)

KORFBAL - In een strijd om een finaleplaats om het Nederlands kampioenschap hebben AVO A1 uit Assen en DOS'46 A1 uit Nijeveen wisselende zaken gedaan. AVO A1 verloor in Assen van Fortuna/DeltaLogistiek A1, terwijl DOS'46 A1 in Papendrecht te sterk was voor PKC/SWKGroep A1.

AVO A1, de verrassende nummer één van de Hoofdklasse A, was in de eerste wedstrijd van de best of three-serie niet opgewassen tegen Fortuna/DeltaLogistiek A1. De ploeg van Harold Veldkamp en Maarten Eusterbrock verloor in eigen huis met 20-29 van de nummer twee van de Hoofdklasse B. Zaterdag reizen de Assenaren naar Delft voor de tweede ontmoeting. Een eventuele derde wedstrijd wordt in Assen gespeeld.



DOS'46 A1, de nummer twee van de Hoofdklasse A, won de eerste wedstrijd van PKC/SWKGroep A1, kampioen van de Hoofdklasse B. In Papendrecht werd het na een spannende slotfase 20-21 voor de ploeg van Sjors Keij en Rick Wessel. Zaterdag staat in Nijeveen de tweede wedstrijd gepland en bij een eventuele derde ontmoeting hebben de Papendrechters het thuisvoordeel.



De zaalfinale wordt gespeeld op zaterdag 8 april, voorafgaand aan de seniorenfinale. Plaats van handeling is de Amsterdamse Ziggo Dome.



DOS'46 B1 naar NK-finale

DOS'46 B1 heeft zich door een overwinning op ZKV B1 uit Zaandam geplaatst voor de finale om het landskampioenschap. In Koog aan de Zaan werd het 26-24 voor de ploeg van Jelmer Jonker en Kelvin Borrink. Tegenstander in de finale is Dalto B1 uit Driebergen en die eindstrijd wordt zaterdagochtend gespeeld bij De Meeuwen in Putten.



DOS'46 C1 zevende van Nederland

Op het NK in Roden is DOS'46 C1 zevende van Nederland geworden. Het team van Emiel Katoele en Max Malestein won de eerste wedstrijd van PKC/SWKGroep C1 - de latere kampioen - en verloor vervolgens van TOP/Quoratio C1 en De Meervogels C1. In de strijd om de zevende plaats werd De Meeuwen met 7-3 verslagen.